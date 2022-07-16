حالة الطقس.. سحب رعدية ورياح سطحية على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة, في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي), كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على ـأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الاوسط ومتوسط الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.