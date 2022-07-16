الأخبار الإقتصادية

وزير المالية: ارتفاع التضخم من المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي

متابعات الوئام
16 يوليو 2022 · < 1 minute
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ارتفاع التضخم يعد من المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة في الدول منخفضة الدخل التي ليس لديها حيز مالي للتعامل مع آثاره.

 

وأوضح، خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ 20 تحت الرئاسة الإندونيسية، أهمية الأخذ في الحسبان تداعيات السياسات عبر الدول التي لا تأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد العالمي.

 

وأشار إلى أهمية العمل على تعزيز أمن الطاقة، ومراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، وتكثيف الجهود لمحاربة أزمة الغذاء، مبيناً أن المملكة تعاونت مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة الـ20 في تنظيم ندوة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.

 

ونوه الجدعان بدعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى حماية العالم من الجوائح المستقبلية، مضيفاَ أن العمل على هذا التوجه بدأ أثناء رئاستها لمجموعة الـ20.

 

وشدد على أهمية بناء أساس لتعزيز دور استثمارات القطاع الخاص لبناء بيئة استثمارية أكثر استدامة، تتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ما يساعد على الاستفادة من الاستثمارات الجديدة المحتملة وزيادة الإنتاجية.