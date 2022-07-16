كورونا حول العالم.. الإصابات إلى 566.5 مليوناً

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ ظهوره في أواخر العام 2019، 566 مليونًا و559 ألفًا و809 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و386 ألفًا و058 حالات وفاة، بينما تعافى 537 مليونا و739 ألفا و832 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية أكثر من 460 حالة إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.77 مليون إصابة.

وأشارت السلطات الصحية الكورية الشمالية، إلى تعافي 99.97 % من الحالات، فيما يخضع ما لا يقل عن 980 آخرين للعلاج.

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم السبت، تسجيل 75 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 31 حالة في قانسو، و 16 حالة في آنهوي، و 15 حالة في قوانجدونج، فيما لم تسجل السلطات الصحية، أي وفيات جديدة، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 99 مريضا من مستشفيات البر الرئيسي، بعد شفائهم من «كورونا»، ليصل الإجمالي إلى 220877 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 41310 إصابة بـ«كورونا»، بينها 287 حالة وافدة من الخارج، و16 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18721.415 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 24728 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 20044 إصابة بـ«كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية.