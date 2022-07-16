إخلاء مبنى بمطار سان فرانسيسكو الدولي بعد تهديد بوجود قنبلة

قالت السلطات الأمنية في سان فرانسيسكو، في تغريدة، إنه تم إخلاء المبنى الدولي في مطار سان فرانسيسكو الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في المطار عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأضافت شرطة سان فرانسيسكو في تغريدتها، على حسابها بموقع تويتر، أن الضباط تلقوا تهديدا بوجود قنبلة في المطار وعثروا على طرد مشبوه في أثناء التحقيق.

من جهته، قال مطار سان فرانسيسكو الدولي في تغريدة في منتصف الليل تقريبا "بسبب نشاط الشرطة، يتم إخلاء المبنى الدولي"، وفقا لرويترز.

وأوضح المطار أنه علق أيضا خدمتي قطارات بعد تهديد القنبلة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الشرطة اعتقلت رجلا، ولم يعرف ما إذا كان لاعتقاله صلة بالأمر.

ولم ترد شرطة سان فرانسيسكو حتى الآن على طلب للإدلاء بمزيد من التفاصيل.