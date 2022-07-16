الكاظمي يشكر بايدن على دعم العراق في محاربة الإرهاب

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عددا من الملفات خلال اجتماع خاص بينهما في جدة.

لقاء بايدن - الكاظمي جاء قبيل انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، والتي تشهد مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمصر والأردن والعراق والولايات المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أنه يتم العمل على تطبيق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن بشأن التعليم والثقافة.

ووجه الكاظمي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن، الشكر للولايات المتحدة على دعمها للعراق في محاربة الإرهاب.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العراق يمتلك موارد كبيرة ويمكن له استثمارها بشكل جيد.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق عن اتفاق لربط شبكة الطاقة الكهربائية في العراق بشبكة مجلس التعاون الخليجي.