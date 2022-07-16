تفاصيل جديدة بشأن سبب وفاة زوجة الرئيس الأمريكي السابق “ترامب”

كشف كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك، عن سبب وفاة إيفانا ترامب، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك أمس، إن إيفانا ترامب توفت إثر “جروح سببتها ضربة قوية” عرضية على جذعها.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاما، عن درج منزلها بمانهاتن.

وأكد متحدث باسم شرطة نيويورك، في تصريحاته لوكالة فرانس برس، أن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترامب في أبر إيست سايد، ووجدوها في “حالة إغماء وعدم تجاوب” مع محاولات إسعافها.

وتم إعلان وفاتها في المكان، إضافة إلى أنه “ليس هناك على ما يبدو ما يدل على عمل جرمي”.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، قد أعلن وفاة أول زوجة له، الخميس وقال إنها “كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة”.