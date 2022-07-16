مساعد جارسيا يكشف لأول مرة خطته مع النصر

كشف ستيفان جوبارد مساعد الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن خطته مع العالمي خلال الفترة المقبلة وطموحاته مع الفريق.

وأكد جوبارد في تصريحات صحفية أن فترة إعداد النصر ستكون مهمة للغاية لكل اللاعبين والجهاز الفني في الوقوف على نقاط القوة والضعف.

وتابع :"مهمتي مع النصر هي الجانب الفني ووضع خطط اللعب المختلفة والدورات التدريبية".

وأكمل :"متحمس بشدة لتجربتي مع النصر وكلي آمال وثقة في تحقيق البطولات هناك، وأعلم جيدًا بمدى قوة وصعوبة الدوري السعودي في الوقت الحالي ووجود العديد من نجوم العالم".