رينارد يتمسك بفترة توقف الدوري بسبب المونديال

كشفت تقارير صحفية عن إغلاق الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني ملف مطالبات بعض الأندية بتقليص فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت جريدة الرياضية في تقرير صادر لها اليوم أن قرار المدير الفني للمنتخب الوطني جاء بعد إصراره على التوقف 35 يومًا قبل انطلاق كأس العالم 2022 وتحديدًا بعد الجولة التاسعة من الدوري، لإجراء المرحلة الأخيرة من المعسكر الإعدادي للأخضر لكأس العالم 2022 بقطر.

وأضافت الصحيفة أن قرار رينارد جاء بعد اجتماعات ومناقشات عدة مع لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورغبة وطلب عدد من مسؤولي الأندية واللاعبين بتقليص المدة، في الوقت الذي ترك فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم القرار للمدرب رينارد.

كما ستعلن الرابطة في نهاية يوليو الجاري عن جدول الدوري، والذي سينطلق في الـ25 من أغسطس المقبل، وسيشهد 5 توقفات أي حوالي 92 يوما وكان أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات في الرابطة، الذي قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار أمس، بعد أن عمل في الرابطة لمدة 3 مواسم، قد أنهى مع فريق العمل تجهيز روزنامة الموسم المقبل والموسم الذي بعده، واتفق الراشد مع الرابطة على أن يكون آخر عمل له الجولة الأخيرة من الدوري.