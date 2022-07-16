مدرب بايرن ميونخ يفاجىء الجميع بسبب كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية اليوم، السبت، أن مدرب بايرن ميونخ يرغب فى تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأعطى موافقته لإدارة الفريق الألمانى للتعاقد معه فى الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة أس الإسبانية أن يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، أعطى موافقته لإدارة الفريق الألماني للتعاقد مع رونالدو حال تأكد رحيل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحفية أن يوليان ناجلسمان يود قيادة كريستيانو رونالدو ويعطي الضوء الأخضر للتوقيع معه فى حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، لرغبته فى الاستفادة بخبراته للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو يركز على لعب كرة القدم الأوروبية فى المستوى العالى، وهو ما يدفعه إلى الانتقال لبايرن ميونخ من أجل المشاركة في نسخة دوري أبطال أوروبا المقبلة.