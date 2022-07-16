أوكرانيا تتّهم روسيا بإطلاق صواريخ من محطة نووية

اتّهم رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية، الجيش الروسي بنشر قاذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا (جنوب)، لإطلاق النار خصوصا على منطقتي نيكوبول ودنيبرو حيث سجلت ضربات ليل الجمعة وصباح السبت.

وقال رئيس شركة "إنرغو-أتوم" بيترو كوتين ليل الجمعة على تلغرام بعد مقابلة تلفزيونية على قناة "يونايتد نيوز" الأوكرانية إن "المحتلين الروس نصبوا أنظمة إطلاق صواريخ على أراضي محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في زابوريجيا".

وأضاف "الوضع (في محطة الطاقة) متوتر جدا والتوتر يتزايد يوما بعد يوم"، متهما "المحتلين بجلب أجهزتهم إلى هناك، بما في ذلك أنظمة صواريخ سبق أن استخدموها في القصف من الجانب الآخر من نهر دنيبرو وعلى أراضي نيكوبول" التي تبعد ثمانين كيلومترا جنوب غرب زابوريجيا.

وأشار إلى أن عددا قد يصل إلى 500 من الجنود الروس ينتشرون في موقع المحطة و"يسيطرون" عليه.

وسقطت أكبر محطة نووية في أوكرانيا بأيدي الروس مطلع آذار/مارس بعيد بدء الغزو في 24 شباط/فبراير الماضي.

والسبت وقع قتيلان من جراء قصف روسي "بصواريخ غراد" سقطت في "أحياء سكنية" في مدينة نيكوبول، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي فالنتين ريزنيتشنكو الذي أوضح أن القصف ألحق أضرارا بـ12 مبنى ومدرسة وجامعة.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن مساء الجمعة أن صواريخ "كي اتش-101" روسية أطلقت حوالي الساعة 22,00 من بحر قزوين على دنيبرو وتم تدمير أربعة منها.

وفجر السبت، قال مركز قيادة المنطقة الجنوبية إن الوضع "متوتر لكنه تحت السيطرة".

وكتب على فيسبوك أن "العدو يواصل شن هجماته على أراض كانت محتلة لكن في غياب أي نجاح على الأرض يكثف الضربات الصاروخية والجوية"، مشيرا إلى تحركات روسية في منطقتي خيرسون (جنوب) وأوديسا (جنوب) خصوصا.

وفي محيط خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد والتي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قال الحاكم أوليغ سينيغوبوف إن هجوما صاروخيا شنّته روسيا ليلا أوقع ثلاثة قتلى في بلدة تشوغيف، هم امرأة تبلغ 70 عاما ورجلان يبلغان 60 و68 عاما.

من جهتها، أفادت القيادة العسكرية الأوكرانية لمنطقة سومي (350 كلم شرق كييف) مساء الجمعة عن سقوط قذائف هاون وقصف طوال اليوم أدى إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح.

ومساء الجمعة تعرّضت مدينة كراماتورسك الواقعة في دونباس لعمليات قصف.

وقال مسؤول في الدفاع الجوي في الكتيبة 81 للجيش الأوكراني إن غارة على ساحتها المركزية، ساحة السلام، أحدثت حفرة قطرها مترين، وأدت إلى تحطم نوافذ المباني المحيطة لكنها لم تسفر عن أي إصابات لأنها حدثت بعد بدء حظر التجول.

قبل ذلك، أصابت ثلاث ضربات على الأقل جنوب كراماتورسك باتجاه المطار حيث رأى مراسلو وكالة فرانس برس سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد. ومن مرتفع، رأى الصحافيون سحابة أخرى فوق مدينة سولفيانسك التي يسعى الروس لانتزاعها أيضا.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف سلوفيانسك للإيحاء بأنها ضربات روسية "من أجل بث المشاعر المعادية لروسيا بين السكان المدنيين".

لكن أوكرانيا والمجتمع الدولي ما زالا تحت صدمة الضربات بصواريخ كروز التي دمرت الخميس وسط فينيتسا على بعد مئات الكيلومترات غربا.

وفي مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا، قال مسؤولون إن حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية ارتفعت إلى 24 بعد وفاة امرأة مصابة السبت في المستشفى.

وقال حاكم منطقة فينيتسيا سيرغي بورزوف "لا يزال 68 شخصا يتلقون العلاج، بينهم أربعة أطفال. ولا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين".

ومساء الجمعة حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن "عملية تحديد هوية جميع المذنبين" في هذا الهجوم "بدأت"، مذكرا بأن عدد القتلى بلغ 23 شخصا بينهم ثلاثة أطفال، إلى جانب أربعة مفقودين وأكثر من مئتي جريح، حالة أربعة منهم حرجة.

وقال إن "المجتمع الروسي بوجود هذا العدد الكبير من القتلة والجلادين، سيبقى منهكا لأجيال وهذا بسببه هو نفسه".

في مواجهة الإدانات الدولية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت في فينيتسيا اجتماعا "لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي موردي أسلحة أجانب".

لكن مسؤولا دفاعيا أميركيا كبيرا قال طالبا عدم الكشف عن هويته إنه "ليس هناك أي مؤشر على وجود هدف عسكري في مكان قريب".

ولم تعترف روسيا يوما بأخطاء أو جرائم ارتكبتها قواتها المسلحة في أوكرانيا وتؤكد بشكل منهجي أنها لا تضرب سوى أهداف عسكرية.

على الأرض، قالت القوات الانفصالية إنها تواصل التقدم وإنها بصدد السيطرة الكاملة على سيفيرسك التي بدأت تتعرض للهجوم بعد السيطرة على ليسيتشانسك شرقا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشنكوف في مؤتمر صحافي "تدمير اللواء 115" في الجيش الأوكراني المنتشر في سيفيرسك.

وتفقّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القوات الروسية المشاركة في الهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلنت الوزارة السبت من دون تحديد موعد الزيارة ولا ما إذا جرت في أوكرانيا أو روسيا، وهي الثانية من نوعها بعد زيارة تفقدية أولى أجراها في حزيران/يونيو.

وأوضحت الوزارة أن شويغو "أعطى التوجيهات اللازمة بزيادة التدابير" بغية "استبعاد إمكان شن نظام كييف ضربات واسعة النطاق (...) على بنى تحتية مدنية وأنحاء سكنية في دونباس ومناطق أخرى".

وفي حين تثير تداعيات هذه الحرب قلقا كبيرا على صعيد الأمن الغذائي في دول كثيرة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت عن مساعدات بمليار دولار للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.