تضرر أكثر من 6 آلاف شخص جراء الأمطار والفيضانات في السودان

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان (أوشا) عن تضرر 6250 شخصا من الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولايات كسلا، والنيل الأبيض، وجنوب كردفان، وذلك منذ بداية موسم الأمطار في يونيو الماضي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان في تصريح صادر عنه اليوم أن المأوى الطارئ وإمدادات الإغاثة غير الغذائية والمساعدات الغذائية هي الاحتياجات ذات الأولوية للأسر المتضررة في كسلا بشرق السودان.

وذكر البيان أن مجموعة التنسيق بين القطاعات في المنطقة اجتمعت قبل يومين، واتفقت مع القطاعات على إجراء التسجيل والتحقق مع الأشخاص المتضررين، وتوفير الاستجابة الطارئة.