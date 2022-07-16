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الجوازات: المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة

واس - الوئام
16 يوليو 2022 · < 1 minute
الجوازات
الجوازات

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة إلى ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها من أجل ضمان سلامة المسافر وعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه تحقيق الغرض من السفر.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر، بينما في الدول الأخرى لا يقل عن ستة أشهر، علمًا بأن المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.
وحثت الجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى وزارة الخارجية من خلال الرابط التالي https://services.mofa.gov.sa/Fanar/RegisterPassport/Index.