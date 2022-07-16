الجوازات: المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة إلى ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها من أجل ضمان سلامة المسافر وعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه تحقيق الغرض من السفر.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر، بينما في الدول الأخرى لا يقل عن ستة أشهر، علمًا بأن المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.

وحثت الجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى وزارة الخارجية من خلال الرابط التالي https://services.mofa.gov.sa/Fanar/RegisterPassport/Index.