وزير الخارجية: لم يُطرح ولم يُناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل #عاجل

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أن قمة جدة ركزت على الشراكة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن البيان الختامي للقمة سيصدر لاحقا.

وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة جدة للأمن والتنمية، إن "يد المملكة ممدودة لإيران للوصول إلى علاقات طبيعية (…) والمحادثات التي جرت مع إيران إيجابية لكنها لم تصل لنتائج". مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي رسائل من إيران إلى قمة جدة.

ورداً على سؤال لأحد الصحافيين، أشار وزير الخارجية السعودي إلى أنه لم يُطرح ولم يُناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، ولا يوجد أي شيء اسمه "ناتو عربي".

وأضاف بالقول: "لم نناقش موضوع إنتاج النفط في قمة جدة.. وأوبك+ تواصل عملها لتقييم الأسواق وما تحتاجه".

وقال وزير الخارجية السعودي إن الولايات المتحدة تبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي لنا، وشراكة المملكة مع أميركا قديمة ومستمرة.. والاتفاقيات التي وقعناها مع أميركا لم تأت بين يوم وليلة".