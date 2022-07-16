بايرن ميونخ يعلن رسميًا تجديد عقد جنابري حتى يونيو 2026

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، بشكل رسمي، تجديد عقد النجم سيرجي جنابري جناح البافاري، وإغلاق الباب على كافة محاولات الأندية الأوروبية لضم اللاعب الصيف الحالي.

وكشف بايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تجديد عقد سيرجي جنابري لمدة 3 سنوات لينتهي فى يونيو 2026 بدًلا من يونيو 2023.

جدير بالذكر أن سيرجي جنابري انضم إلى بايرن ميونخ في 2017 قادمًا من فيردر بريمن الألماني، وحقق 4 ألقاب للدوري و 2 في الكأس، وكان لاعبًا حاسمًا في فوز العملاق البافاري ببطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.