التعليم تعلن بدء التقديم على بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة #البحرين

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم أمام مَنْ تنطبق عليهم الشروط لدراسة بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بمملكة البحرين، ابتداءً من يوم الأحد 17 /7 وحتى يوم الثلاثاء 26/ 7 / 2022م، وذلك عبر منصة سفير -​ ​مسار مقاعد الاتفاقيات الصحية: ‏ https://ksp.moe.gov.sa/ksp12/Pages/Index ​​

وأكدت الوزارة على ضرورة توفر الشروط العامة والخاصة في المتقدمين، ومن أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يزيد عمره على 20 عاماً، وحاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 95٪ ( 3.75) من (4)، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن ٨٠٪؜، وألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وألا يكون موظفاً في القطاعين الحكومي والخاص، وأن يجتاز المتقدم إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.