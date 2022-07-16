الخزانة الأمريكية: تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم السبت إنها عقدت اجتماعات مثمرة بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي مع مجموعة من الدول على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.

وقالت يلين إن اجتماعاتها على المستوى الثنائي ومشاركتها في الجلسات الأوسع لمجموعة العشرين في إندونيسيا ركزت على التكلفة البشرية والاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ودولا أخرى "نددت بشكل قاطع تماما بالأفعال (الروسية) المخزية".

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية إن يلين التقت بمسؤولين ماليين من السعودية وأستراليا وجنوب أفريقيا وتركيا وسنغافورة.

وتابعت يلين للصحفيين خارج مكان الاجتماع "فيما يتعلق بتكاليف الطاقة، عقدت اجتماعات ثنائية مثمرة مع أكثر من ستة من نظرائي حيث ناقشنا إيجابيات وضع سقف للسعر وكيف يمكن أن يساعدنا هذا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من عوائد آلة الحرب الخاصة به مع الحد كذلك من تكاليف الطاقة".

وأكدت أن تحديد سقف للسعر من "أقوى أدواتنا للتصدي لارتفاع الأسعار التي يواجهها الناس في أمريكا وحول العالم".