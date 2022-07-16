خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيتي شكر من ولي العهد الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، أعرب فيها عن بالغ الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال مشاركته في قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت في مدينة جدة، مشيداً سموه بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة العمل المشترك وبما يعود بالنفع على الدول المشاركة.

وسأل سموه المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة وشعبها كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، برقية شكر مماثلة من سمو ولي العهد بدولة الكويت، أشاد فيها بما توصلت إليه قمة جدة للأمن والتنمية من قرارات بناءة، متمنياً للمملكة وشعبها كل ما تتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ.