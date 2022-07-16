احتراق وتحطم طائرة في اليونان

تحطمت طائرة شحن شمالي اليونان مساء السبت، وفقما أفادت وكالة أنباء أثينا.

وذكرت الوكالة أن شهودا رأوا الطائرة تحترق وسمعوا دوي انفجارات، وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 رجل إطفاء و7 آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم، لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.

ووفقا لتقارير إعلامية، كانت طائرة الشحن متجهة من صربيا إلى الأردن، وطلبت أن تهبط اضطراريا في مطار كافالا القريب لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

وذكرت محطة "إي آر تي" التلفزيونية الحكومية اليونانية، أن الطائرة أوكرانية من طراز "أنتونوف"، وقال قرويون إنها كانت مشتعلة قبل تحطمها.

ولم تتوافر معلومات رسمية عن عدد من كانوا على متن الطائرة التي ما زالت تحترق، بحسب لقطات مباشرة بثها التلفزيون الحكومي، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن طاقم الطائرة مكون من 3 أفراد.