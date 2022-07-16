كارثة تهز لبنان.. مصرع 8 أفراد من عائلة واحدة في حادث

خيم الحزن على معظم مناطق لبنان مساء السبت، حيث هز حادث سير مروع بلدة عرسال الحدودية في سلسلة جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي، راح ضحيته 8 أشخاص من عائلة واحدة.

ولقى الأب والأم وأبناؤهما الأربعة (ولدان وبنتان) وزوج الابنة وسائق شاحنة مصرعهم، بعد أن دهست الشاحنة المحملة بالصخور سيارة الأسرة.

وقالت صفحة التحكم المروري على "تويتر" إن حادث تصادم مروعا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضا، كما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.

وقالت مصادر في الدفاع المدني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة".

وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "سائق الشاحنة توفي لاحقا في مستشفى الجعيتاوي المخصصة للحروق في بيروت".