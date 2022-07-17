بالفيديو.. طرد رئيس الحكومة المغربية من مهرجان فني في أغادير

فاجأ جمهور مهرجان فني في المغرب رئيس الوزراء "عزيز أخنوش" الذي جاء لحضوره مساء السبت، برفع شعارات تطالبه بالرحيل، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وبعدما وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حضور أخنوش لفعاليات مهرجان تيمتار بأغادير في جنوب المغرب بالمستفز، أطلق عدد من الحاضرين هتافات ورفعوا شعار "أخنوش ارحل" في إشارة منهم للهاشتاق الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي وعرف تفاعلا غير مسبوق من طرف مشاهير وصحفيين وشخصيات سياسية بارزة.

ونشر حوالي 200 ألف مغربي على "فيسبوك"، هاشتاق "أخنوش ارحل"، كسلوك احتجاجي ضد الحكومة التي التزمت الصمت إزاء ارتفاع المعيشة دون اتخاذ أي تدبير يحمي القدرة الشرائية للمواطن في ظل تدهور الوضع الاجتماعي منذ جائحة كورونا.