زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر يضرب #السلفادور

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل السلفادور في المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 4.2 درجة وقع قبالة ساحل السلفادور بعد الساعة السابعة مساء بقليل أمس السبت (0100 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد).

ولم ترد أنباء بعد عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار جراء الزلزال.

وكانت السلفادور تعرضت في أبريل الماضي لزلزال بلغت قوته 5,4 درجات على مقياس ريختر.

يذكر أن زلزالا مدمرا بلغت شدته 7.6 على مقياس ريختر، ضرب السلفادور في عام 2001 ما أسفر عن مقتل المئات وجرح وتشريد الآلاف.