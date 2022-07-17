7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة.. تعرف عليهم

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الحالات التي يجب فيها تغيير صورة الهوية الوطنية، مشيرة إلى وجود حالتين لا تتطلبان تغيير الصورة.

حالات تغيير الهوية الوطنية:

وأوضحت الأحوال المدنية، أن الصورة في الهوية الوطنية يتم تغييرها في حالات معينة وتشمل هذه الحالات ما يلي:

– تغيّر الملامح

– بموجب تقارير طبية

وأشارت إلى أنه في حال تجديد الهوية، أو إصدار بدل تالف لا يتطلب إحضار صورة شخصية أو تعبئة النماذج عند التقدم بالطلب.

كما حددت الأحوال المدنية خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة بكل سهولة كما يلي:

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– الدخول عبر حسابك في أبشر

– اختيار خدماتي

– الأحوال المدنية

– الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

– اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة

– تعبئة البيانات المطلوبة

– حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد