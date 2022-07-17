“الحج ” توضح مدى إمكانية أداء الأطفال دون الـ5 سنوات لمناسك العُمرة  

حسمت وزارة الحج والعمرة الجدل بشأن مدى إمكانية أداء الأطفال دون 5 سنوات لمناسك العمرة.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على "تويتر" أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا.

على جانب آخر، قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف -ممثلة في إدارة المختبر- بأخذ وتحليل عينات مياه زمزم المباركة من كافة مواقعها بالمسجد النبوي؛ وذلك للتأكد من سلامتها وضمان وصولها بشكل آمن لزوار وقاصدي المسجد النبوي.

وأوضح مدير إدارة المختبر أحمد بن عوض الحربي، أنه يتم أخذ ما يقارب (60) عينة يوميًّا من جميع مواقع مياه زمزم المباركة مثل الحافظات، والمشربيات، والخزانات الأرضية، والناقلات، ونقاط التعبئة، ومشربيات السبيل بصفة منظمة ومستمرة على مدار اليوم؛ من خلال 3 ورديات، ويتم عمل التحاليل اللازمة للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأي ملوثات.

وأكد "الحربي" أن مختبر المياه يُعنى بسلامة المياه ومجهز بأعلى التقنيات الحديثة وبطاقم فني مختص يقوم بأخذ عينات مياه زمزم وتحليلها من كل المواقع بالمسجد النبوي.

تأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي؛ للتأكد من سلامة المياه وضمان وصولها بشكل آمن لزوار المسجد النبوي وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.