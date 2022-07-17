وزير المالية: فرص هائلة للمستثمرين في المملكة وأمريكا

أكد وزير المالية محمد الجدعان على توفر فرص هائلة للمستثمرين في كل من السعودية والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في ‏التجارة والخدمات المالية.

وأوضح أن المنظومة المالية السعودية قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب أبرزها إطلاق ‏استراتيجية التقنية المالية، والتي ستسهمُ في تحقيق أهداف رؤية المملكة من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي.

وقال إن رؤية المملكة 2030 تتضمن العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي من الممكن أن تعزز الشراكة بين البلدين عبر إتاحة الفرص السعودية الواعدة للشركات الأمريكية للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتأمين، وغيرها.

وأشار الجدعان إلى أهمية تطوير العلاقات المالية والمصرفية وتعزيز التعاون بين البلدين في ‏إطار الشراكة والمصالح المشتركة،‏ لافتاً إلى التقدم المحرز في هذا المجال حتى الآن.