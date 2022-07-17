أبرزها الزيوت والبيض.. “الإحصاء” تكشف السلع الأعلى سعراً خلال شهر يونيو .. #عاجل

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر يونيو 2022 مقارنةً بشهر يونيو 2021، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).

وجاء كلٌ من (بطاطس وسط محلي، وطماطم محلي، وزيت نباتي للقلي العربي، ودجاج مجمد مستورد "دو"، ولبن طازج محلي "الصافي"، ودجاج مجمد محلي "الوطنية")، كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، وشاي أسود فرط ربيع، وخيار محلي، وسبانخ) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وصابون بودرة للملابس تايد، وفانلة داخلية نصف كم "الأصيل"، ودواء غسيل "مبيض ملابس"، وتغيير زيت، وشقة مفروشة، وإقامة بالفنادق، وكشف طبيب أسنان) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (تنظيف وكي الملابس بالمغسلة، وكشف طبيب أطفال).