طلاب الثانوية المتعثرون يؤدون الاختبارات النهائية

يؤدي طلاب المرحلة الثانوية المتوقع تخرجهم، اليوم الأحد، الاختبارات النهائية، إذ خصصت وزارة التعليم هذا الأسبوع لاختبار جميع الطلاب المتعثرين أو أصحاب الظروف استكمالا لإنهاء تخرجهم وإمكانية اللحاق بالتقديم على الجامعات والوظائف.

وخصصت بعض إدارات مناطق المملكة عددًا من المدارس لاختبار الطلاب وأخرى للطالبات، شريطة ألا تتجاوز القاعة أكثر من 500 طالب، في حين يشرف على أداء الاختبار للطلاب المشرفون التربويون وإدارات التعليم، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي في غرة ذي الحجة الحالي، ودخول المعلمين والمعلمات في إجازة رسمية، وذلك وفق خطة وزارة التعليم التي أعلنتها مسبقا.

وأوضحت الوزارة في تعميمها لاختبارات أول فصل ثالث على مستوى التعليم -ويطبق هذا العام-: إن المهمة موكلة لإدارة التعليم بالمنطقة لاختبار المتوقع تخرجهم في 18 ذو الحجة بداية من أول الأسبوع حتى آخره، حيث تكلف إدارة الاختبارات بالإشراف لأداء الاختبار من خلال حصر الطلاب المتوقع تخرجهم خلال هذا العام من طلاب الصف الثالث الثانوي، وتحديد مقر مجهز يتسع لأكثر من 500 طالب، وفي حال الزيادة يمكن فتح مقر آخر.

كما تقوم اللجنة الإشرافية بتشكيل اللجنة التنفيذية وتخصيص مراقبين للجان، 25 طالبا يكلف عليهم مراقب، في حين تكون مهمة اللجنة التنفيذية المشاركة بالاختبار وتحديد المواد الدراسية المستهدفة، وإعداد جدول بذلك، وتجهيز نماذج للاختبارات ونماذج بديلة، مع مراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج وطباعة الشهادات للطلاب، فيما يكون اختبار الدور الثاني للطلبة المنتقلين والمرحلين مع عودة الهيئة الإدارية، ويكون التصحيح والرصد في الأسبوع الأول مع عودة المعلمين