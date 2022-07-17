روسيا: أوكرانيا تستخدم قاذفات صواريخ غربية متطورة في دونباس

كشفت وكالة أنباء روسية، اليوم الأحد، أنه جرى رصد استخدام أوكرانيا لقاذفات صواريخ متطورة أعلنت استلامها من الغرب قبل يومين في إقليم دونباس شرقي البلاد.
وقال مسؤولو جمهورية دونيتسك الانفصالية، غير المعترف بها، في شرقي أوكرانيا أن القوات الحكومية استخدمت منظومة "الإطلاق الصاروخي المتعدد" (MLRS)، بحسب وكالة تاس الروسية.
وأفادت بعثة الجمهورية في المركز المشترك لوقف إطلاق النار، الذي تأسس قبل سنوات بسبب الحرب السابقة، أنه جرى إطلاق 10 صواريخ باتجاه كيروفسكي في دونيتسك، ليل السبت الأحد.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده تلقت "الشحنة الأولى من (منظومة) MLRS M270 "، مبينا أن هذه المنظومة "ستواكب (صواريخ) هيمارس في ساحة المعركة"، في إشارة الى منظومة الصواريخ الأميركية التي باتت تستخدم في النزاع مع روسيا.
فيما أعطت روسيا أوامر بـ"التصعيد" لكل القوات الموجودة على الأراضي الأوكرانية، تحسبا لهجوم صاروخي أوكراني في دونباس، حيث تتركز معارك الحرب في الأشهر الأخيرة.
وأكدت لندن في يونيو أنها ستسلم كييف منظومة الصواريخ المذكورة التي يتراوح مداها بين 70- 300 كيلومتر حسب نوع المقذوفات، تتمة لمنظومة صواريخ "هيمارس" التي أرسلتها واشنطن.
وتخشى روسيا من وجود المنظومة (MLRS) بين أيدي القوات الأوكرانية، لكون مداها يصل إلى الأراضي الروسية.