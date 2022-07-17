روسيا: أوكرانيا تستخدم قاذفات صواريخ غربية متطورة في دونباس

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده تلقت "الشحنة الأولى من (منظومة) MLRS M270 "، مبينا أن هذه المنظومة "ستواكب (صواريخ) هيمارس في ساحة المعركة"، في إشارة الى منظومة الصواريخ الأميركية التي باتت تستخدم في النزاع مع روسيا.