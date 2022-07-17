الرمال تطمر طريق “السعودية قطر الإمارات الدولي”.. ومطالبات لـ “النقل” بمعالجتها

شهد طريق السعودية قطر الإمارات الدولي ، زحفا للرمال نجم عنه كومات من الرمال بالطريق.

وخلال الفترة الماضية شهد الطريق من الأحساء باتجاه سلوى زحفا للرمال بشكل كبير، اضطرت معه السيارات للسير بالمسار الوحيد ومنها الشاحنات.

كما شهد الطريق المنطلق من سلوي باتجاه منفذ البطحاء الحدودي مع الإمارات وجود كومات من الرمال على الطريق مما شكل خطورة على مرتادي الطريق.

وطالب مرتادو الطريق وزارة النقل بسرعة إيجاد حل جذري لمثل هذه المشاكل المتكررة من خلال اتخاذ إجراءات تمنع تكرارها، خاصة في مواسم العواصف والرياح.

كما طالب مرتادو الطريق بتوسيع المسارات، مشددين أن الطريق يشهد حركة سير كبيرة تشكّل معها الرمال وضيق الطريق إلى خطورة كبيرة تحتاج إلى معالجة.