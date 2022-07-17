بالفيديو.. الخطوط الجوية الإماراتية تحتفي بالطلاب الفائزين بمسابقة الرياضيات الدولية بالنرويج

احتفت شركة طيران الإمارات، بالمنتخب السعودي للرياضيات الذي فاز بـ 6 ميداليات عالمية في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 في النرويج.

وأظهر مقطع فيديو أعضاء المنتخب أثناء استقلالهم إحدى رحلات الخطوط الإماراتية؛ حيث قام طاقم الرحلة بتهنئة الطلاب الفائزين من خلال مكبر الصوت بالطائرة؛ ليتفاعل الركاب مع ذلك بالتصفيق تعبيراً عن الإشادة بما حققه الفريق.

من جهتها، عبرت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عن تقديرها لمشاعر الفخر والسعادة والاعتزاز التي اقتسمها الناقل الجوي الإماراتي مع المملكة.

من جهة أخرى، أقيمت مراسم استقبال احتفائية بالطلاب لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي الرياض، حيث قدمت لهم باقات ورد وهدايا تقديراً لما حققوه برفع رصيد المملكة من الجوائز.

يذكر أن فريق الرياضيات حصل على ميداليتين فضيتين و4 برونزيات في الأولمبياد، وذلك من بين 589 طالباً وطالبة، يمثلون 106 دول، لترتقي المملكة 16 مركزاً، لتحتل الترتيب 22 لهذا العام من بين الدول المشاركة.