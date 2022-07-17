بأكثر من 2000 فرصة عمل.. أمير الباحة يدشن ملتقى التوظيف 2022 بالمنطقة

يرعى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غداً حفل خريجي وخريجات التدريب التقني والمهني الموحد بالمنطقة، وتدشين الملتقى التقني للتوظيف 2022، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وذلك بمقر الكلية التقنية للبنات بمحافظة العقيق بالباحة.

من جهته بيّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط أن الملتقى هو أحد الأدوات لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقاً من رؤية المملكة 2030م, ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد، بمشاركة عدد من شركاء النجاح للملتقى, حيث أن الملتقى لجميع الخريجين والخريجات والفرص التي تم إتاحتها حتى الآن تخدم عدداً من المؤهلات لخريجي الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بتخصصاتها الإدارية والفنية والهندسية.

وأشار إلى أن الملتقى وفّر حتى اليوم أكثر من 2000 فرصة عمل على مستوى المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، آملاً أن يحقق الملتقى أهدافه ويكون محطة تواصل بين الخريجين والخريجات والجهات التي تطرح فرص العمل.