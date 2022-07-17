« #الصحة» تسجل 606 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 606 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 803,764 حالة حتى الآن.