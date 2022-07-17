« #الصحة» تسجل 606 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 606 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 803,764 حالة حتى الآن.
وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 787,963 حالة.
وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,232 حالة.
وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 66,700,629جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.