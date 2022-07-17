مفاجأة مدوية في معسكر الاتحاد بالنمسا

كشفت تقارير صحفية أن الثنائى أحمد شراحيلي والمصرى طارق حامد سينضمان للمعسكر الإعدادي لفريق الاتحاد فى النمسا، حيث يغادر الأول مع بعثة الفريق السبت المقبل، وينضم حامد فى وقت لاحق.

وقالت صحيفة "الرياضية"، إن عقد شراحيلي انتهى مع الشباب في 9 يوليو الجارى، ولا يوجد ما يمنع التحاقه بزملائه الجدد بدءًا من التجمع، الأربعاء المقبل فى جدة، قبل رحلة فيينا.

وأشارت الصحيفة إلى أن شراحيلي وقع مع الاتحاد في يناير الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب، فيما ينضم طارق حامد محور اتحاد جدة الجديد بمعسكر النمسا بعد بدايته فور انتهاء اللاعب من أمور تعاقدية مع الزمالك ناديه السابق.