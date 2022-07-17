كريم بنزيما يمنع انتقال ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن أن الفرنسي كريم بنزيما منع انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلى صفوف ريال مدريد وحسم مصيره الى برشلونة الإسباني بشكل رسمي، بعدما تعاقد معه البارسا قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، بداية من الموسم المقبل.

وتمسك البولندي بايرن ميونخ، بروبرت ليفاندوفسكي في الفترة الماضية، ورفض التخلي عن هدافه الدولي إلا بشروط مالية محددة.حيث وصل سعره الى 45 مليون يورو.

ويتواجد حاليا ليفاندوفسكي، في جزيرة مايوركا الإسبانية، والتي قضى فيها عطلته الصيفية، استعدادا للسفر منها للولايات المتحدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأكدت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن البولندي ليفاندوفسكي لم يكن يفضل الانتقال إلى برشلونة تمامًا ورغبته الأولى دائمًا كانت ريال مدريد الإسباني، خاصة أن اللاعب لم يرغب للذهاب إلى ريال مدريد بسبب وجود الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول، وبسبب تألقه في الفترة الماضية.

وتابعت الصحيفة أن ليفاندوفسكي، كان يعلم أن ريال مدريد لن يتحرك من أجله في ظل وجود بنزيما، النادي الملكي لم يكن بحاجة إلى مهاجم.