بالأسماء.. تسريب هويات قراصنة الحرس الثوري الإيراني

تعهدت مجموعة "لَب دوُختِكان" السيبرانية، بكشف معلومات حول الأنشطة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد نشر معلومات عن هوية عدد من القراصنة التابعين لجهاز المخابرات، والمعروف بـ"الجيش السايبري للحرس الثوري".

وأوضحت المجموعة أن قراصنة الحرس الثوري اخترقوا حسابات الأشخاص والمؤسسات الأوروبية والأسترالية والأميركية لابتزازهم بالأموال، مضيفةً أن هناك قراصنة يعملون تحت إشراف مخابرات الحرس الثوري، وذلك من خلال رصد أنشطة شركتين، هما "ناجي تكنولوجي" و"أفكار سيستم".

وبينت المجموعة، التي يُطلق عليها "الأفواه المكممة"، أن الذين كشفت عنهم هم موظفون رئيسيون يقومون بأنشطة سيبرانية لحساب منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت أن الأسماء جاءت كالتالي: أسماء "منصور أحمدي" "علي آقا أحمدي" و"محمد آقا أحمدي" و"مجتبي معتمد" و"مهدي داميار" و"مصطفى عباسي" و"أحمد خطيبي" و"حميد زارع" و "أمير حسين نكايين" و"مصطفى حاجي حسيني" ومجتبى حاج حسيني" و"شيرين محمد علي" و"هيفاء زنكنه".