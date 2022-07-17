السلطان مستمر مع ميلان لموسم إضافي

كشفت تقارير صحفية عن موعد تجديد عقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان الإيطالي، والمنتهي فى 1 يوليو الماضي.

وحسبما نشرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن زلاتان إبراهيموفيتش سيوقع على عقد جديد مدته موسم واحد مع ميلان الإيطالي، على الرغم من غياب اللاعب لفترة طويلة بسبب خضوعه لعملية جراحية فى الركبة خلال شهر مايو الماضى.

وأضافت الصحيفة أن ميلان الإيطالي سيعلن تجديد عقد إبراهيموفيتش بعد غد، الثلاثاء، بعد التوصل لاتفاق مع النجم السويدي على تجديد عقده لمدة موسم مع منحه راتبا بسيطا بجانب المكافآت المتعلقة بالأداء داخل الملعب الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة ميلان قررت تجديد عقد إبراهيموفيتش، على الرغم من غياب اللاعب لفترة طويلة بسبب خضوعه لعملية جراحية فى الركبة خلال شهر مايو الماضي.