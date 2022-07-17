الرئيس الفنزويلي يزور السعودية لبحث استقرار سوق النفط العالمي

يصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع، إلى جدة الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين .

وقال مصدر في السفارة الفنزويلية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية: إن الرئيس مادورو سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء "يحفظهما الله"، وعددًا من المسؤولين السعوديين بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان .

وأضاف أن محادثات الجانبين ستتركز حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها السياسية والاقتصادية على دول العالم والجهود التي تبذلها مجموعة "أوبك +" من خلال إيجاد آليات لاستقرار السوق النفطي العالمي بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي".

وأشار إلى تقدير بلاده للدور السعودي القيادي في تحقيق التوافق بين دول" أوبك +" لبناء تفاهمات سياسية واستراتيجية مستقبلية في ما يخص السياسات النفطية الدولية".