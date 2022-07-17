 بـ 1680 نحلة.. لوحة ولي العهد تخطف الأنظار في “مهرجان العسل”

خطفت اللوحة الفنية المصممة خصيصًا لمهرجان العسل الدولي الرابع عشر بمنطقة الباحة، جنوب غرب المملكة، وتحمل صورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء "يحفظه الله"، أنظار زوار

المهرجان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحملت اللوحة التي صممها عدد من المختصين في تنفيذ اللوحات الجدارية ما يقارب الـ 1680 نحلة تم توظيفها بشكل جمالي لتتناسب مع المهرجان الذي انطلقت فعالياته بمنطقة الباحة تحت رعاية أمير المنطقة، ويضم جملة من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى إبراز دور النحالين، وإلى آخر ما توصلت إليه تقنيات تربية النحل واستخراج العسل.

وقال المتحدث الرسمي لمؤسسة ريادة الإبداع عبدالعزيز اللهيم: إن المؤسسة قد استغرقت في تنفيذ اللوحة وتصميمها بمشاركة فريق العمل 18 يومًا لإنجازها بطول يصل الى 3 أمتار وعرض 150 سم، وتم تنفيذها بالكامل على ورق الكانفس، وشدها على خشب طبيعي لتجسد صورة سمو ولي العهد.

وبين أن العمل تم بأيادٍ سعودية وتمت طباعتها بأفضل أنواع الطباعة المتخصصة على مستوى المملكة.

