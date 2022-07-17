لقاءه بزعيم رئيسي في المنطقة ومصافحته وإعادة العلاقات.. “بن فرحان” يوضح فوائد “بايدن” من زيارته للسعودية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يجيب: لقاءه بزعيم رئيسي في المنطقة ومصافحته وإعادة تنشيط العلاقة الاستراتيجية، كلها فوز بالنسبة للرئيس بايدن وهي التي خرج بها من زيارته

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لشبكة CNN في مقابلة خاصة إن طريقة مصافحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت بمثابة "فوز" للرئيس الأمريكي.

وواجه الرئيس الأمريكي رد فعل عنيف بشأن الطريقة غير الرسمية التي استقبل بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة.

وقال النقاد إن قبضة اليد كانت غير مناسبة بالنظر إلى تعهد بايدن في حملته عام 2020 بتحويل المملكة العربية السعودية إلى "منبوذة".

لكن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قلل من أهمية الجدل في مقابلة مع نيك روبرتسون مراسل "سي إن إن" بعد ساعات من مغادرة الرئيس جدة يوم السبت.

وقال بن فرحان "أرى الصورة على أنها انتصار للرئيس بايدن".

وإجابة على سؤال حول الفائدة التي حصل عليها بايدن من زيارته؛ قال "بن فرحان" إن "لقاءه بزعيم رئيسي في المنطقة ومصافحته وإعادة تنشيط العلاقة الاستراتيجية، كلها فوز بالنسبة للرئيس بايدن".

وقال بن فرحان إنه من "الطبيعي تماما" أن يتبادل القادة "المجاملات" ، مضيفا "لا أعرف سبب تعليقنا على سلام قبضة اليد".