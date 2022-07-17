الهند.. إصابة 20 شرطيا في اشتباكات عقب انتحار طالبة

ذكرت تقارير هندية أن 20 شرطيًا على الأقل أصيبوا، اليوم الأحد، في جنوب الهند لدى محاولتهم منع حشد من إضرام النار في حافلات متوقفة في فناء مدرسة بعد أن انتحرت طالبة فيها.

وقالت صحيفة (تايمز أوف إنديا) على موقعها الإلكتروني إن محتجين اقتحموا مقر المدرسة في كالاكوريتشي بولاية تاميل نادو وأضرموا النيران في حافلات المدرسة ومركبات الشرطة مع مطالبتهم بتحقيق العدالة فيما يتعلق بوفاة الطالبة.

وأضافت أنه تم العثور على جثمان الطالبة في السكن الخاص بالمدرسة يوم الأربعاء وقيل إنها تركت رسالة قبل انتحارها ذكرت فيها اسم اثنين من المعلمين وقالت إنهم عذبوها هي وبعض الطالبات الأخريات بإجبارهن على مواصلة المذاكرة.

وطالب والدا الطالبة والمحتجون بإجراء تحقيق مستقل في الواقعة، وينفي المعلمون وإدارة المدرسة كل ما قيل عن إساءة معاملة الطالبات.