أول تعليق من نيمار على رحيله عن باريس سان جيرمان

حسم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح نادي باريس سان جيرمان، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي2022

وأشارت تقارير لإمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان برغبة من رئيس النادي، ومديره الرياضي الجديد، مع وجود اهتمام من عدة أندية، أبرزها تشيلسي، على الرغم من تأكيد كريستوفر جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان الجديد، رغبته فى بقاء البرازيلي للمنافسة على البطولات

وقال نيمار فى تصريحات نقلتها شبكة "Goal" فى نسختها اليابانية فور سفر باريس سان جيرمان إلى "طوكيو" لمعسكره الصيفي، "يسعدني أن أكون هنا مع باريس سان جيرمان، أنا سعيد لوجودى هنا مع باريس سان جيرمان، آمل أن نقدم موسمًا مميزًا"

وأضاف نيمار، "أتمنى أن يكون معسكر إعداد قوى قبل بداية الموسم الجديد مع الفريق"

وكشف نيمار عن نيته فى الاستمرار مع الفريق لخوض الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان