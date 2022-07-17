أزمة كبرى في الاتحاد بين سانتو والإدارة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن انقلاب إدارة فريق الاتحاد، على المدرب البرتغالي نونو سانتو بسبب انتقاده المستمر للاعبين الأجانب

ذكرت صحيفة "سعودي سبورت"، أن مسئولي الاتحاد، رفضوا بشدة انتقاد نونو سانتو مدرب النمور للاعبين الأجانب المتواجدين في الفريق، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة المنتظرة

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قررت عدم الاستغناء عن أي لاعب أجنبي من الأجانب الستة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

ويملك فريق اتحاد جدة السعودي، 6 أجانب في قائمته وهم المغربي عبد الرزاق حمد الله والرباعي البرازيلي مارسيلو جروهي، وبرونو هنريكي، وإيجور كورونادو، ورومارينيو، والمصري أحمد حجازي