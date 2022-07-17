عباس يشكر السعودية على تجديد وقوفهما إلى جانب الفلسطينيين في قمة جدة

شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، على التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى "جانب شعبنا".

وشكر عباس في برقيتي تهنئة منفصلتين لخادم الحرمين ولولي عهده، تجديدهما العهد من خلال قمة جدة، دعمهما لحقوق "شعبنا الوطنية ولقضيته العادلة، والتأكيد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والشكر موصول للدول الشقيقة المشاركة في القمة على مواقفها الثابتة والمقدرة تجاه القضية الفلسطينية"،بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الرئيس في برقية التهنئة للملك سلمان، "أرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي تم استضافتها في مدينة جدة، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق".

كما أعرب عن تثمينه لما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف هامة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا.