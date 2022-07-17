لجنة القبول الإلكتروني لطلاب الجامعات بالرياض تحدد الجدول الزمني وآلية الدخول

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد بدء التقديم على القبول للعام القادم 1444هـ عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة) والكليات التقنية في منطقة الرياض، أما الطالبات:جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية) والكلية التقنية.

وستكون مواعيد فتح و إغلاق بوابتي القبول للطلاب والطالبات على النحو الآتي: تفتح بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الجمعة 23 / 12 / 1443هــ الموافق 22 / 7 / 2022م ، وتغلق يوم الأربعاء 28 / 12 / 1443 هـ الموافق 27 / 7 / 2022م الساعة (12) ظهرًا.

وتفتح بوابة القبول الموحد للطالبات يوم السبت 24 / 12 / 1443هـ الموافق 23 / 7 / 2022م ، وتغلق يوم الخميس 29 / 12 / 1443هـ الموافق 28 / 7 / 2022م الساعة (12) ظهرًا.

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة عبر بوابتي القبول الموحد: بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض

(www.rbu-admit.edu.sa), وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (www.rgu-admit.edu.sa).