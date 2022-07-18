بعد إعلان تفشيه رسمياً.. كل ما تريد معرفته عن فيروس” #ماربورغ” المميت

كشفت منظمة الصحة العالمية مساء أمس (الأحد)، عن تفشي فيروس ماربورغ في دولة غانا عقب مرور عدة شهور على تسجيل أول حالة وفاة به في غربي أفريقيا.

ويعتبر فيروس "ماربورغ" الذي ينتمي إلى نفس عائلة إيبولا واحداً من الأمراض التي تفشت سابقاً في أماكن أخرى بأفريقيا مثل دول أنجولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

وينتقل الفيروس الذي تتنوع أعراضه عبر الحيوان المُصاب خاصة القرد أو خفاش الفاكهة إلى الإنسان، لكنه يمكن أيضاً أن ينتقل من إنسان إلى آخر من خلال ملامسة سوائل جسم الشخص المُصاب.

وشهد الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى عام 1967، 12 تفشياً كبيراً معظمها كان في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية، حيث يعتبر حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا.

وتتضمن أعراض الإصابة بهذا الفيروس، الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات وارتفاع درجة حرارة المُصاب، كما ينزف بعض المرضى في وقتٍ لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.

ولم يتم حتى الآن تسجيل دواء أو لقاح مُعتمد ضد فيروس ماربورغ وهو ما رفع معدلات وفاة المصابين به، لكن القدرة على معالجة الجفاف والرعاية الداعمة الأخرى للمرضى يمكن أن تحسن فرصهم في البقاء على قيد الحياة.