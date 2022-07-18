وظائف_شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين.. هذه تفاصيلها

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات؛ للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مسؤول معايير العمل.

موظف المشتريات.

قائد فريق الترخيص.

مسؤول المعارض والمؤتمرات.

رئيس فريق المعارض والمؤتمرات.

محاسب.

رئيس فريق المقاولات الإلكترونية

مدير إدارة.

طريقة التقديم:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).