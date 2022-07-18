خبير طقس يتوقع: موجة حر تبدأ غدًا وتبلغ ذروتها السبت

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد مناطق بالمملكة موجة حر خفيفة بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حسب المراصد متوقع موجة حر خفيفة من غدٍ الثلاثاء على أجزاء من الشرقية وأجزاء من الوسطى والغربية وشرق الشمالية من المملكة، كما تشمل الكويت وقطر والبحرين والإمارات”.

وأضاف أنه متوقع أن ترتفع الحرارة عن معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة من “2” إلى”4″ درجات مئوية.

وتابع قوله: “يستمر ارتفاع درجة الحرارة لمدة أسبوع، وذروتها يوم السبت الموافق 24 ذي الحجة، لتعود الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد أسبوع من بدايتها”.

وأضاف الحصيني “هذه الموجة ضرورية لنضج التمر واعتيادية، فنحن في جمرة القيظ وتعد طبيعية في مثل هذا الوقت من السنة، ولا تزال مؤشرات توقعات الأمطار مُبشرة والتغيير وارد”.