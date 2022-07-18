أسعار #النفط تعزز مكاسبها .. و #برنت إلى 104 دولار

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الإثنين مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات في الأسواق العالمية، مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاق جديد في الصين مرتبط بفيروس "كوفيد-19".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" السبت إنها عقدت اجتماعات مثمرة بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي مع مجموعة من الدول على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال رئيس الوزراء الليبي "عبد الحميد الدبيبة" إن صادرات البلاد في طريقها للاستئناف الكامل بعد أشهر من الانقطاعات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 2.70% أو بنحو 2.65 دولار إلى 103.82 دولار للبرميل، في تمام الساعة 11:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي لها في حوالي شهر.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 2.26% أو 2.21 دولار إلى 99.80 دولار للبرميل، بعدما صعدت أعلى 100 دولار في وقت سابق من التعاملات.