القمر يقترن بأجمل كوكبين هذا الأسبوع

قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والفلك، إن القمر سيقترن هذا الأسبوع بأجمل كوكبين، بشكل لافت وجدير بالمشاهدة والتصوير.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، أن أبعد مسافة بين جرمين سماويين تسمى بالاستطالة، وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى قمة إضاءته، وتحصل بين الشمس والكواكب السيارة.

وأضاف، أن أقرب مسافة بين الشمس والكواكب تسمى بالاقتران وهي المرحلة التي يصل فيها الجسم المعتم إلى أدنى إضاءته.

ولفت إلى أن أشهر اقترانات هي اقترانات الشمس والقمر، وهي المرحلة التي تعقبها ولادة الشهر الهجري الجديد، مشيرًا إلى أن أبعد مسافة بينهما تسمى بالإبدار وأقرب مسافة تسمى الاستسرار.

وتابع الزعاق قوله إنه خلال هذا الأسبوع سيقترن القمر بأجمل كوكبين بشكل لافت وجدير بالمشاهدة والتصوير، ففي يوم الثلاثاء سيقترن بالكوكب العملاق “المشتري” وسُمي بهذا الاسم كونه أكبر من الأرض بـ 1200 مرة.

أما في يوم الخميس سيقترن بالكوكب الأحمر “المريخ”، وأطلق عليه هذا الاسم، لأن أرضه مكسوة بأكاسيد الحديد.