موسكو: أولويتنا تدمير صواريخ كييف بعيدة المدى

أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قواته بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني، والتي تستخدم لقصف أراضي دونباس.

جاء ذلك خلال تفقد شويغو مجموعة قوات "فوستوك" الروسية، التي تنفذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اليوم الاثنين.

كما ذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن شويغو أشار إلى تعزيز القدرات الهجومية لمجموعة "فوستوك"، وأصدر تعليمات لقائدها بإعطاء الأولوية للقضاء بأسلحة عالية الدقة على الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني.

وكانت كييف قالت إنها نفذت سلسلة من الضربات الناجحة على 30 من المراكز اللوجيستية ومستودعات الذخيرة الروسية باستخدام قاذفات متعددة الفوهات تلقتها في الفترة الأخيرة من الغرب.

يأتي ذلك فيما تعرضت خاركيف الواقعة في شمال شرقي البلاد والتي تعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، لهجوم صاروخي روسي ليل السبت - الأحد، وفق ما ذكر الحاكم أوليغ سينيغوبوف.

وأوضح أن "نحو الساعة الثالثة صباحاً، في حي كييفسكي، اشتعلت النيران في أحد طوابق مبنى صناعي مكون من خمسة طوابق نتيجة تعرضه لضربتين صاروخيتين. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 59 عاماً وتم نقلها إلى المستشفى".

من جانبه، ندد حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم، أمس الأحد، بضربات نفذت في اليوم السابق على المنطقة وعلى المدينة نفسها في الصباح. وقال: "نحو الساعة 03.05 صباحاً، تعرضت ميكولايف لقصف عنيف. علمنا بنشوب حريق في منشأتين صناعيتين حتى الآن".

وأضاف أن بلدات شيفتشينكوف وزوريا ونوفوروسكي تعرضت للقصف في اليوم السابق، مشيراً إلى أن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في شيفتشينكوف" وقتلت امرأة السبت في قصف على شيروكيف حيث "دمر مبنى سكني".

يشار إلى أن القوات الروسية تحاول بسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس الشرقية، التي كان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون على أجزاء منها قبل العملية العسكرية في 24 فبراير.

وتقول أوكرانيا إن قواتها لا تزال تحتفظ بالسيطرة على قريتين صغيرتين في منطقة لوغانسك، إحدى المقاطعتين اللتين تشكلان دونباس، وتصد بنجاح المحاولات الروسية للتقدم إلى عمق المنطقة الثانية، دونيتسك.