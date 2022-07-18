بالفيديو.. طبيب يكشف أبرز علامات جفاف الجسم فى فصل الصيف

أوضح الدكتور عبد الله الجندل العلامات التي تدل على أن الجسم أصيب بالجفاف في فترة فصل الصيف.

وأبان في لقاء مع برنامج" صباح السعودية" المذاع على "السعودية"، أن هذه العلامات تختلف باختلاف الأعمار ، فالنسبة للأطفال تكون الدموع لديهم أقل، و تهيج بالجلد والشعور بالعطش.

وأكد أن الشعور بالعطش أبرز علامات الجفاف، والصحيح هو عدم الشعور بالعطش إطلاقاً، ناصحاً بشرب كميات من المياه بشكل بسيط على مدار اليوم.

وأضاف أن قلة التبول من علامات الجفاف كذلك، لافتاً إلى أنه كلما كان لون البول ليس شفافاً فهو دليل على العطش.